Foxconn Industrial Internet Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Foxconn Industrial Internet betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 35,53 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 51,81 auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie damit als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Foxconn Industrial Internet in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die geringe Diskussionsintensität und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Foxconn Industrial Internet derzeit bei 18,3 CNH. Der Aktienkurs liegt bei 15,12 CNH und hat somit einen Abstand von -17,38 Prozent aufgebaut, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,99 CNH, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Diskussionen rund um Foxconn Industrial Internet in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt lassen sich sechs Handelssignale ermitteln, davon drei positive und drei negative, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Foxconn Industrial Internet bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.