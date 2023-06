"Fox: Zielkurs von 47,01 EUR erreicht durch steigende Kurse"

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,61% erzielt und stieg gestern um weitere +3,48%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Fox liegt bei 47,01 EUR. Damit hätte die Aktie ein Kurspotenzial von +60,19%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell bewerten Experten die Aktie weitgehend neutral mit “halten”. Das Guru-Rating beträgt nun 3,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Fox zeigt eine positive Entwicklung und hat laut Bankanalysten noch weiteres Potenzial.