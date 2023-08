Fox: Was für ein Kursziel - 47,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox wird derzeit von Analysten als nicht richtig bewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei einem Potential von +70,81% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Fox: Verluste am 25.08.2023 mit -0,46%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel beträgt 47,67 EUR

• Guru-Rating steigt auf 3,00 nach zuvor 3,00

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie des Unternehmens einen Rückgang um -0,46%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei einem Rückgang von insgesamt -2,71%, was auf eine pessimistische Markteinschätzung hindeutet.

Obwohl dies so aussieht scheint es so als hätten Bankanalysten eine andere Meinung dazu. Diese schätzen das langfristige Potential der Aktie auf durchschnittlich 47,67 EUR ein und erwarten somit eine Steigerung um +70,81%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese...