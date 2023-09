Fox: Steigendes Kurspotenzial auf 48,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Am gestrigen Tag verbuchte Fox am Finanzmarkt eine positive Performance von +1,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt 0,59%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für Fox liegt bei 48,02 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +76,25%. Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass dieser Wert nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung nicht erreicht werden kann. Das Guru-Rating wurde nun mit 3,00 bewertet – unverändert im Vergleich zu vorherigen Bewertungen.

Die große Mehrheit der Experten bezeichnet das aktuelle Marktszenario als “halten”. Der pessimistische Anteil unter den Analysteneinschätzungen beträgt dabei 0,00%.

Investoren sollten beachten: Diese Einschätzung dient lediglich als Informationsquelle und stellt keine...