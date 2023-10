Fox: Potenzial von +80,01% - Kursziel bei 48,82 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Fox eine positive Entwicklung um +1,71%, was sich in einer wöchentlichen Performance von +2,07% widerspiegelt. Eine optimistische Stimmung am Markt lässt sich somit erkennen.

Die durchschnittliche Schätzung der Bankanalysten für das mittelfristige Kursziel liegt bei 48,82 EUR. Dies würde ein Kurspotenzial von +80,01% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und lediglich ein Experte vergibt das Rating “halten”. Das Guru-Rating beträgt aktuell 3,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.

Anmerkung: Die hier aufgeführten Informationen dienen ausschließlich als Informationsquelle und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Es besteht stets ein Risiko beim Handel mit Wertpapieren.