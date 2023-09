Fox: Potenzial für eine Kurssteigerung von 76,25% auf 48,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox erzielte am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +1,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Gesamtperformance bei +0,59%, was auf einen relativ neutralen Markt hindeutet.

Bankanalysten vertreten die Meinung, dass das mittelfristige Kursziel von Fox bei 48,02 EUR liegt. Falls dieses Ziel erreicht wird, hätte dies ein potentielles Wachstumspotenzial von +76,25% zur Folge. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht und es gibt keine optimistischen Bewertungen für die Aktie.

Das Guru-Rating hat sich seit der letzten Analyse nicht verändert und bleibt weiterhin bei 3 Punkten.