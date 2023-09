Fox: Potenzial für Kursziel von 48,75 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Nach Ansicht der Analysten ist die Fox-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +79,88% über dem aktuellen Kurs.

• Fox hat am 27.09.2023 eine Rendite von +0,32% erzielt.

• Das Kursziel von Fox beträgt 48,75 EUR.

• Der Guru-Rating-Wert für Fox hat sich auf 3,00 erhöht.

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Fox um +0,32% zu und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Handelswoche – ein Ergebnis von -3,24%. Daher scheint der Markt gegenwärtig relativ pessimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung auch im Vorfeld von den Bankanalysten erwartet worden war? Die Stimmungslage jedenfalls ist klar definiert. Im Moment beläuft sich das Kursziel für Fox auf 48,75 EUR.

Die Bankanalysten sind durchschnittlich der Meinung, dass die Aktie mittelfristig bei einem...