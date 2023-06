Fox: Potenzial für Kursanstieg um 64,01% - Kursziel bei 47,93 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox hat am gestrigen Tag an der Börse einen Rückgang von -0,70% verzeichnet. Trotzdem konnte sie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +4,39% aufweisen. Die Meinung der Analysten ist eindeutig: Die Aktie habe aktuell ein mittelfristiges Kursziel bei 47,93 EUR und somit ein Potenzial für einen Kursanstieg um +64,01%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Fox schloss am 09.06.2023 mit einem Rückgang von -0,70%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 47,93 EUR

• Guru-Rating wurde auf 3,00 heraufgestuft

Laut aktuellen Bewertungen haben sich nur wenige Experten positioniert und bewerten die Aktie als “halten”, während kein einziger Analyst optimistisch eingestellt ist.

Das Guru-Rating für Fox wurde jedoch kürzlich angehoben und beläuft sich nun auf eine Bewertung von...