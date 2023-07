Fox: Potenzial für Anleger - Kursziel 47,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox wird derzeit von Experten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 47,24 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +60,09%.

• Am 03.07.2023 stieg der Kurs um +0,88%

• Nach fünf Handelstagen beträgt die Veränderung +0,06%

• Das Guru-Rating wurde auf 3,00 erhöht

Am gestrigen Tag legte Fox an der Börse eine positive Entwicklung von +0,88% hin und summierte sich in den vergangenen fünf Handelstagen zu einer neutralen Entwicklung auf.

Obwohl es Analysten gibt, die diese Entwicklung nicht vorhergesehen haben dürften, ist das Stimmungsbild eindeutig positiv.

Das mittelfristige Kursziel für Fox liegt aktuell bei 47,24 EUR; dies entspricht einem Potential in Höhe von +60.09%, sofern Bankanalysten Recht behalten sollten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der...