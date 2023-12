Fox Marble Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Eco Buildings bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zur Branche Bauprodukte einen geringeren Ertrag von 4,39 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Eco Buildings eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was zu einer neutralen Bewertung dieses Aspekts führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Eco Buildings zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis einen überkauften Zustand an, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eco Buildings-Aktie 43,53 Prozent unter dem GD200 von 23,02 GBP liegt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 17,21 GBP, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Eco Buildings-Aktie derzeit mit negativen Signalen bewertet wird.