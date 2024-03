Fox Marble Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um Eco Buildings in den sozialen Medien nicht klar verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Eco Buildings nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Derzeit können Anleger, die in die Aktie von Eco Buildings investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte einen geringeren Ertrag von 4,26 Prozentpunkten erzielen. Somit schneiden die Dividenden des Unternehmens schlechter ab, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Eco Buildings wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der derzeit bei 100 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Hingegen zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Eco Buildings eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -34,18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Eco Buildings-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich nur eine Abweichung von -3,09 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.