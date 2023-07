Fox: Kursziel von 46,94 EUR möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox hat am 07.07.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,22% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +0,09% erreicht. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Potenzial jedoch bei einem Kursziel von 46,94 EUR – ein Potential von +61,34%. Eine Einschätzung, die nicht alle Experten teilen.

Aktuell halten sich die Meinungen weitgehend neutral mit nur einem “halten”-Rating und keinem Optimismus seitens der Analysten. Das Guru-Rating liegt nun bei 3,00 nach zuvor 3,00 (Guru-Rating ALT).

