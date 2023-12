Fox Factory Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktien von Fox Factory ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das zeigt das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert. Über einen Zeitraum von sieben Tagen war die Stimmung durchweg positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fox Factory-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,73 neutral bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Fox Factory einen aktuellen Wert von 98,83 USD, während der Aktienkurs bei 61,15 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem aktuellen Wert von 74,65 USD schlecht ab. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fox Factory derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die große Differenz von 3804,62 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Fox Factory, mit positiver Anlegerstimmung, neutraler RSI-Bewertung und schlechten Ergebnissen in der technischen Analyse und der Dividendenpolitik.

