Fox Factory Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Aktie von Fox Factory wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 14,26, was einen Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,47 bedeutet. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass Fox Factory über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da auch die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 94,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 64,7 USD liegt, was einer Abweichung von -31,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine geringere Abweichung von nur -2,79 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fox Factory auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Dividende weist Fox Factory im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3830,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".