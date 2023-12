Fox Factory Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Fox Factory diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Fox Factory beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Aktie von Fox Factory bei -37,55 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,88 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Fox Factory mit 40,43 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,26 Euro für jeden Euro Gewinn von Fox Factory zahlt. Dieser Wert liegt 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 und führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Fox Factory liegt der RSI7 bei 24,9 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung, das KGV und die Relative-Stärke-Indizes für die Aktie von Fox Factory.