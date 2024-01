Fox Factory Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die fundamentale Analyse des Unternehmens Fox Factory zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,26 liegt, was deutlich unter dem Branchenmittel von 20,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich eine Rendite von -37,55 Prozent im vergangenen Jahr, was 37,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -0,76 Prozent, wobei Fox Factory aktuell 36,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Fox Factory auf 7- und 25-Tage-Basis bei 51,91 bzw. 36,77 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fox Factory. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Fox Factory in allen analysierten Bereichen insgesamt ein "Neutral"-Rating.