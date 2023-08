Fox: Experten sehen großes Potenzial – Kursziel bei 47,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Fox 1,38% an Wert. In den vergangenen fünf Tagen ergibt sich damit ein Minus von insgesamt 2,51%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch und auch die Analysten hatten diese Entwicklung so nicht erwartet.

Trotzdem gibt es eine positive Prognose: Das mittelfristige Kursziel für Fox liegt bei 47,22 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +63,70%, wenn die Analysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Insgesamt haben sich lediglich eine neutrale Bewertung und kein positives Rating unter den Bankanalysten durchgesetzt. Das Guru-Rating beträgt weiterhin 3,00 nach zuvor ebenfalls 3,00.

