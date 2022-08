Fox E-Mobility-Aktie: Hochriskant oder attraktive Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Fox E-Mobility AG ist Ende 2020 über einen Reverse-IPO an die Düsseldorfer Börse gegangen und notiert darüber hinaus auch im freien Handel an den Börsen in Berlin und Hamburg. Nach Aussage von Firmenchef Philippe Perret ist das Unternehmen das einzige in Europa gelistete reine EV-Unternehmen. Ziel ist es Ende 2023 ein Elektroauto auf die Straße zu bringen, das signifikante…