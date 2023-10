Fox: Analysten sehen großes Kurspotenzial von +78,76%

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktien des Unternehmens Fox wurden in den vergangenen Tagen an der Börse gehandelt und zeigten eine positive Tendenz. Gestern fiel die Entwicklung mit -0,38% eher schwach aus. Doch seit Anfang letzter Woche konnte ein Plus von +2,97% verzeichnet werden.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 48,47 EUR. Dies würde dem Unternehmen ein enormes Kurspotenzial von +78,76% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten das Unternehmen neutral oder pessimistisch.

Aktuell hat das Guru-Rating von Fox einen Wert von 3,00 nach zuvor ebenfalls 3,00.

• Am 11.10.2023 schloss die Fox-Aktie mit einem Rückgang um -0,38%

• Das mittelfristige Kursziel für Fox beträgt aktuell 48,47 EUR

• Von insgesamt befragten Experten haben sich nur wenige optimistisch zur Aktie geäußert

Es bleibt...