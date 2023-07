Fox: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Zielkurs bei 46,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Fox-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt keine positiven Ergebnisse erzielen und verzeichnete eine Kursentwicklung von -0,89%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt -2,29%, was auf eine momentan eher pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell falsch bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 46,28 EUR erreichen könnte. Dies würde für Investoren ein Potenzial von +65,38% bedeuten. Einige Analysten teilen zwar nicht diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Das Guru-Rating liegt nun bei 3,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Währenddessen haben sich die meisten Experten neutral positioniert (Bewertung “halten”) und es gibt keinen Anteil an optimistischen Analysten.