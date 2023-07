Fox: Analysten sehen ein Kursziel von 46,75 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie des Unternehmens Fox ist laut Meinung der Bankanalysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 46,75 EUR und das Potenzial für Investoren liegt bei +62,87%. Die jüngste Entwicklung zeigt allerdings einen neutralen Trend.

• Am 12.07.2023 hat die Aktie eine Kursentwicklung von -0,25% erfahren.

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel von Fox liegt bei 46,75 EUR.

• Der Guru-Rating Wert wurde auf 3,00 angehoben.

Der Finanzmarkt zeigte gestern eine negative Kursentwicklung um -0,25%, was sich in den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage widerspiegelt und somit einer vollständigen Handelswoche entspricht. In dieser Hinsicht scheint der Markt gegenwärtig relativ ausgeglichen zu sein.

Ob diese Entwicklung vorhersehbar war oder nicht – die Stimmung im Markt ist jedenfalls klar definiert. Von den...