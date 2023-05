Fox: Analysten sehen Kursziel bei 46,75 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 46,75 EUR, was einem Abwärtspotenzial von -41,07% entspricht.

• Fox: Am 02.05.2023 mit -0,96%

• Mittelfristiges Kursziel bei 46,75 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,00

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie um -0,96%. Die Verluste aus den vergangenen fünf Handelstagen summierten sich auf +2,32%, was auf eine aktuell pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl die Mehrheit der Analysten das mittelfristige Kursziel für Fox bei 46,75 EUR sieht und damit ein deutliches Abwärtspotential besteht, gibt es noch keine Kaufempfehlungen für die Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.