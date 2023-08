Fox: Analysten prognostizieren Kursziel von 46,73 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Fox am Finanzmarkt eine leicht negative Entwicklung von -0,86%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Gesamtabschwung von -0,42%.

Aktuell wird die Aktie nach Ansicht der Bankanalysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 46,73 EUR und bietet damit Investoren ein Potenzial von +66,18%. Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Das Guru-Rating beträgt nun 3,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Von insgesamt einem Experten wird das Rating als “halten” eingestuft. Es gibt keine optimistischen Prognosen.

Zusammenfassend:

– Fox: Verluste um -0,86% am 03.08.2023

– Mittelfristiges Kursziel: 46,73 EUR (+66,18%)

– Guru-Rating jetzt bei 3,00 (alt: “Guru-Rating ALT”)

– Einstufung eines Experten als “halten”

– Keine positiven Prognosen...