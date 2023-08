Fox: Analysten erwarten Kursanstieg von 64,59% auf 47,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox erzielte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,16%. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch einen Verlust in Höhe von -1,48%. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 47,30 EUR. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren in Höhe von +64,59%.

Einige Analysten sind skeptisch gegenüber dieser Prognose aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung. Allerdings haben sich auch Experten positioniert und ein “halten”-Rating vergeben.

Das Guru-Rating wurde nunmehr aktuell mit einer Bewertung von 3 bewertet nach zuvor ebenfalls 3.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Stimmung unter den Bankanalysten ist weitgehend neutral bis pessimistisch. Es gibt keine optimistischen Einschätzungen zurzeit.