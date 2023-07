Fox: Analyse zeigt großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 46,75 EUR und eröffnet Investoren ein Potenzial von +62,87%. Die jüngste Kursentwicklung war jedoch neutral.

• Am 12.07.2023 hatte Fox eine Entwicklung von -0,25%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 46,75 EUR

• Guru-Rating liegt nun bei 3,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Fox verzeichnete gestern eine negative Entwicklung am Finanzmarkt (-0,25%). In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung bei -0,72%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt schließen lässt.

Während einige Experten die Meinung teilen, dass das wahre Kursziel erst bei 46,75 EUR erreicht wird und damit ein großes Potenzial besteht (+62,87%), sind andere nicht so optimistisch eingestellt. So haben sich bisher nur wenige Analysten mit einer Bewertung...