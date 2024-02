Fox Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Fox wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 10,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Fox-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 28,93, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber Fox in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an 12 Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen hat die positive Stimmung zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Fox abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 32,3 USD eine potenzielle Steigerung um 8,36 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine positive Empfehlung aus Analystensicht.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine positive Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.