Fox: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 47,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Fox-Aktie hat gestern einen Anstieg von +0,66% verzeichnet und steht damit nach fünf Handelstagen bei einem Minus von -0,16%. Dabei scheint der Markt neutral gestimmt zu sein. Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das wahre Kurspotenzial der Aktie bei 47,24 EUR – ein Plus von +60,44%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. So haben sich lediglich eine neutrale Positionierung sowie kein positiver Anteil an optimistischen Analysten gezeigt.

• Fox-Analyse: Am 03.07.2023 mit +0,66%

• Kursziel liegt aktuell bei 47,24 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 3,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”