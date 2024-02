Fox Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel etwa 76,49% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 05.02.2024 verzeichnete die Aktie von Fox einen Rückgang von -1,29%. Das aktuelle Kursziel für Fox liegt bei 47,71 EUR. Das Guru-Rating von Fox beträgt nun 3,50 nach zuvor ebenfalls 3,50.

Marktentwicklung und Analystenmeinungen

In den vergangenen fünf Handelstagen sowie über die gesamte Handelswoche betrachtet, summiert sich der Rückgang auf -2,08%, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 47,71 EUR hat. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +76,49% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Analystenbewertungen

Einige Analysten sehen die Aktie optimistisch und raten zum Kauf, während andere eine neutrale Haltung einnehmen und die Empfehlung “halten” geben. Etwa 50% der Analysten sind zumindest noch optimistisch bezüglich der Aktie.

Fazit und Ausblick

Trotz des aktuellen Trends und der pessimistischen Marktentwicklung bleibt eine positive Einschätzung bestehen, unterstützt durch das “Guru-Rating”, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die aktuelle Bewertung von Fox durch Analysten und Experten zeigt, dass die Aktie potenziell unterbewertet ist und Investoren möglicherweise eine attraktive Kaufgelegenheit bietet, wenn sich der Trend ändert und das wahre Kursziel erreicht wird.

