Fox Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Fox ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, wodurch die allgemeine Einschätzung der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 31,59 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 30,09 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse von 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" sind, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 35 USD, was eine mögliche Steigerung um 16,32 Prozent vom letzten Schlusskurs aus bedeuten würde. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Fox somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.