Fox Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Fox-Aktie liegt der RSI bei 59,63, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Zusätzlich wird der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, für die Fox bei 50 bewertet, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fox derzeit bei 31,63 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 30,25 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 30,45 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fox-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Fox-Aktie abgegeben, wovon 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 35 USD, was auf ein Aufwärtspotenzial von 15,7 Prozent hindeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Das Anleger-Sentiment für die Fox-Aktie ist insgesamt negativ, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien. Zwar waren die Meinungen weder stark positiv noch negativ, jedoch überwiegen insgesamt die negativen Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.