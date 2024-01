Fox Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten vier Wochen gab es bei Fox eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten ein neutrales Rating verliehen, basierend auf einem aktuellen Kurs von 30,14 USD und einem erwarteten Anstieg um 16,12 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 35 USD führt. Dies wird als positive Einschätzung bewertet.

Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für Fox zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend kann die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien als negativ bewertet werden, während die Einschätzungen der Analysten neutral bis positiv ausfallen. Die Aktie wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während der RSI auf neutralen Werten liegt.