Fox Aktie: Was soll die Aufregung?

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Fox insgesamt 1 Analystenbewertung, die das Wertpapier im Durchschnitt als "neutral" einstufen. Die Kursprognose für das Wertpapier beträgt 35 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 12,4 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten als "gut" eingestuft. Insgesamt erhält Fox eine "gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen über Fox. In den letzten Wochen überwiegen jedoch die negativen Kommentare, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fox als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 16,86, was als "gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 36,87 liegt und somit eine "neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fox-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis als "neutral" bewertet wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt lassen auf eine neutrale Bewertung schließen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Fox basierend auf den Analystenbewertungen, der Anlegerstimmung, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.