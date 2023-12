Wohin geht die Reise, Americold Realty?

Americold Realty Trust Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist neutral, basierend auf einer Analyse von 1 Neutral-Meinung und keiner negativen Meinung. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen im letzten Monat.

Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 32 USD, was einem Potenzial von 7,53 Prozent nach dem letzten Schlusskurs von 29,76 USD entspricht. Dies wird als eine positive Empfehlung angesehen, da es ein Aufwärtspotenzial signalisiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Americold Realty Trust Inc gab es in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. Dies zeigt, dass das Stimmungsbild in den sozialen Medien positiver geworden ist, was als gut bewertet wird. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was als schlecht bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich für dieses Kriterium eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Americold Realty Trust Inc liegt bei 26,96, was als überverkauft betrachtet wird, und somit eine positive Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 24, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und als gut bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Americold Realty Trust Inc. Dies zeigt, dass das Anleger-Sentiment insgesamt positiv ist und die Aktie daher mit "Gut" bewertet wird.