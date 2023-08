Fox-Aktie: Wahres Kursziel bei 47,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Fox-Aktie ist laut Analysten aktuell nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kurspotenzial von +66,18% auf. Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen eine negative Entwicklung um -0,96%. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem Kursziel von 47,32 EUR.

• Fox schließt am 21.08.2023 mit einem Rückgang von -0,96%

• Das wahre Kursziel beträgt laut Analysteneinschätzungen 47,32 EUR

• Guru-Rating erhöht sich auf 3,00 (vorher: 3,00)

In den vergangenen fünf Handelstagen hielt dieser Trend an und summierte sich zu einer negativen Entwicklung in Höhe von -2,85%. Auch wenn einige Analysten diese Prognose teilen und eine positive Zukunft für die Aktie sehen können – so haben sich doch insgesamt nur wenige dazu bereit erklärt.

Im Durchschnitt sind die Experten skeptisch eingestellt...