Fox Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionen rund um Fox auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Fox sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.

Analysten schätzen die Aktie der Fox auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Fox vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 35 USD, was einer Erwartung in Höhe von 14,12 Prozent entspricht. Somit vergeben wir die Bewertung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb die Gesamtbewertung für Fox in diesem Punkt "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fox liegt bei 25,73, was als überverkauft betrachtet wird und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 für die Fox bewegt sich bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".