Fox Aktie: Keine Panik!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Fox betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass Fox weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fox ist insgesamt besonders negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die charttechnische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Fox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (31,59 USD) sowie der letzten 50 Handelstage (30,5 USD).

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.