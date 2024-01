Fox Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die technische Analyse der Aktie von Fox bezieht sich auf das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle RSI-Wert für Fox beträgt 41,58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die Analysten haben der Aktie von Fox in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Bewertung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht gegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Fox vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 13,38 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Fox eingestellt waren. Es gab sechs positive und acht negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Fox daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Des Weiteren lässt sich die Aktivität und Stimmungsänderung hinsichtlich der Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Aktie von Fox hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.