Fox Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analystenmeinung zur Fox-Aktie ist neutral, wobei das aktuelle Kursziel bei 35 USD liegt, was einer potenziellen Performance von 8,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an 12 Tagen von positiven Themen und an zwei Tagen von negativen Themen geprägt war. Anleger haben in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fox diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fox-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein neutrales Rating.

In der technischen Analyse erhält die Fox-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt hingegen ein gutes Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Fox-Aktie von der Redaktion gute Bewertungen sowohl in der Analystenmeinung als auch im Anleger-Sentiment, im RSI und in der technischen Analyse.