Fox Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Fox in den letzten zwölf Monaten zeigt eine neutrale Tendenz, da es keine überwiegend positiven oder negativen Einschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,38 Prozent bedeutet. Die Analystenbewertung insgesamt ist daher als "Gut" einzustufen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Fox zeigt sich, dass die Aktie in letzter Zeit nur wenig Aktivität verzeichnete, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung verläuft negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ, mit überwiegend kritischen Kommentaren in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anlegerstimmung für Fox führt.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Fox bei 30,87 USD, was einer Abweichung von -3,08 Prozent von der 200-Tage-Linie entspricht. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +2,56 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung für Fox als "Neutral" eingestuft.