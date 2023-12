Fox Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Fox-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 32,31 USD gestiegen ist, während der aktuelle Kurs bei 29,69 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,11 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 30,39 USD, was zu einem Abstand von -2,3 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was als "Gut" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Fox-Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fox-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Rating für Fox nach der RSI-Bewertung.

Die Bewertung der Analysten ergibt, dass diese in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben haben. Somit erhält die Fox-Aktie langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Trotz fehlender Analystenupdates aus dem letzten Monat erwarten die Analysten eine Entwicklung von 17,88 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 35 USD führt und somit als "Gut"-Einschätzung bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.