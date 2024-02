Fox Aktie: Finger Weg!

Das Stimmungsbarometer und der Buzz um die Aktie von Fox waren in den letzten Wochen von einer Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien geprägt. Dies spiegelt sich auch in der Markteinschätzung wider, die aufgrund dessen eine "Schlecht"-Bewertung vergibt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders viel noch besonders wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Eine Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fox-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der 25-Tage-RSI führen zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs der Fox-Aktie mit -4,21 Prozent Entfernung vom GD200 und einem Abstand von -0,95 Prozent vom GD50 als durchschnittlich bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was sich in den Diskussionen der vergangenen Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Fox-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht".