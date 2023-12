Fox Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es keine positiven oder negativen Bewertungen, was zu dieser neutralen Einschätzung geführt hat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 35 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 17,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fox-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,06 USD. Der letzte Schlusskurs von 29,88 USD weicht um -6,8 Prozent ab, was eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 30,19 USD, was einer Abweichung von -1,03 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie eher schwach sind, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fox-Aktie beträgt auf 7-Tage-Basis 54,77 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,01 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Fox-Aktie basierend auf den Analysen von Analysten, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.