Fox Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie der Fox wurde von Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten mit den folgenden Einstufungen versehen: 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Fox veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Fox liegt bei 35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,14 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,12 Prozent ergibt und somit als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf der Bewertung von Analysten für die Aktie der Fox.

In Bezug auf die technische Analyse wurde ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der Fox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen von 31,96 USD ermittelt. Da der letzte Schlusskurs bei 30,14 USD liegt, wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 30,03 USD liegt, was nur eine geringfügige Abweichung vom letzten Schlusskurs darstellt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine starke Aktivität in Bezug auf Fox gezeigt, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Allerdings wurde auch eine negative Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fox, wobei jedoch die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Fox daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie der Fox eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den verschiedenen Bewertungen von Analysten, der technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien.