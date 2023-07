Fox-Aktie: Analysten sehen Potential von 64,27%

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Fox-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Kursrückgang von -1,10% verzeichnet. Am gestrigen Tag konnte sie jedoch um +0,71% zulegen. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie von Fox unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 45,87 EUR. Sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten, hätte die Aktie ein Aufwärtspotenzial von +64,27%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell raten nur wenige Experten zum Kauf (Bewertung “halten”). Das Guru-Rating liegt bei 3,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.