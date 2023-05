FoxClass A: Potenzielle Kurssteigerung von +15,13% laut Analysten - Kursziel bei 33,70 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die FoxClass A-Aktie eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg von +1,06%. Der durchschnittliche Gesamtanstieg der letzten fünf Handelstage beträgt +0,29%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel dieser Aktie bei 33.70 Euro gesehen. Sollten die Bankanalysten recht behalten, hätte dies ein potenzielles Wachstumspotenzial von +15.13% zur Folge; jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Von insgesamt 22 bewerteten Analysteneinschätzungen empfehlen immerhin sechs (davon fünf stark) den Kauf der FoxClass-Aktie und zwei mit “Kauf” zu werten sind optimistisch aber zurückhaltend eingestellt. Hingegen haben sich dreizehn Experten entschieden für das Halten-Gütesiegel auszusprechen; nur...