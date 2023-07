FoxClass A: Potenzial von +8,14% auf Kursziel von 32,46 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie von FoxClass A um +0,55% zu und setzte so ihre Schwankungen fort. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein negativer Trend mit -1,87%. Die Analysten scheinen jedoch eine positivere Einstellung zur Aktie zu haben.

Laut den Bankanalysten hat die Aktie mittelfristig ein Potenzial bis zum Kursziel von 32,46 EUR (+8,14%). Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung nach der schwachen Performance der Aktie in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen fünf Analysten FoxClass A als starken Kauf und zwei weitere sehen sie als Kauf an. Dreizehn weitere Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Lediglich einer gibt ein Verkaufsrating ab und einer weitere(r) Experte(n) plädiert sogar für einen sofortigen Verkauf.

Das insgesamt positive Bild wird durch das Guru-Rating unterstützt. Dieses lag nun...