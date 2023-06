FoxClass A: Potenzial von +8,01% zum Kursziel von 32,84 EUR

Die Aktie von FoxClass A wird nach Ansicht der Analysten zurzeit nicht korrekt bewertet. Das Kursziel liegt bei 32,84 EUR und bietet den Anlegern ein Potenzial in Höhe von +8,01%.

• Am 21.06.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,18%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,41

• Die Analysten sind geteilter Meinung mit einem Anteil optimistischer Stimmen von +31,82%

In den vergangenen fünf Handelstagen hat FoxClass A eine negative Kursentwicklung in Höhe von -0,30% erfahren und am gestrigen Tag einen Rückgang um -0,18%. Trotzdem sehen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf an und zwei geben das Rating “Kauf”. Insgesamt positionieren sich jedoch dreizehn Experten neutral (“halten”), während nur einer die Empfehlung “Verkauf” ausspricht.

Das Guru-Rating zeigt weiterhin hohe Qualitätswerte...