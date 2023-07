FoxClass A: Potenzial von +4,75% laut Analysten - Kursziel 32,88 EUR

Die Aktie von FoxClass A hat am Finanzmarkt gestern ein Plus von +0,66% erreicht und die vergangenen fünf Tage mit einem Trend von -0,39% abgeschlossen. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig in ihrer Meinung zur aktuellen Bewertung der Aktie.

Das mittelfristige Kursziel für FoxClass A liegt bei 32,88 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +4,75%. Obwohl einige Analysten neutral bleiben oder zum Verkauf raten würden, sehen insgesamt 68% der Experten eine positive Zukunft für die Aktie. Das bestätigt auch das Guru-Rating mit nun 3,41 Punkten nach zuvor gleicher Wertung.

Weiterhin gilt es jedoch den Markt im Blick zu behalten und mögliche Veränderungen einzuschätzen.