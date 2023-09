FoxClass A: Potenzial für Investoren bei 33,63 EUR

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von FoxClass A um +1,02% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine Summe von +0,80%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral.

Die Bankanalysten empfehlen ein mittelfristiges Kursziel von 33,63 EUR für FoxClass A. Das entspricht einem Potenzial von +13,86% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der letzten Zeit.

Insgesamt bewerten aktuell 30,43% der Analysten die Aktie positiv. Fünf Experten raten zum Kauf und zwei weitere geben eine optimistische Bewertung ab (“Kauf”). Eine neutrale Haltung beziehen 13 Analysten (“halten”) während nur einer einen Verkauf empfiehlt. Zwei Expert(en) sind sogar davon überzeugt, dass Anleger ihre Anteile an FoxClass A sofort veräußern sollten.

Das...