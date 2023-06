FoxClass A: Kursziel von 33,78 EUR im Visier

Die Aktie von FoxClass A wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,78 EUR und bietet damit ein Potenzial von +11,09% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 06.06.2023 legte die Aktie um +1,09% zu

• Das Guru-Rating von FoxClass A bleibt unverändert bei 3,41

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine positive Entwicklung und konnte ein Plus von insgesamt +4,29% verbuchen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während fünf Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere Optimismus zeigen und zum Kauf raten, bewerten dreizehn weitere Experten die Aktie mit “halten”. Ein weiterer Analyst ist hingegen der Ansicht, dass es Zeit sei zu verkaufen.

